Débora Nascimento diz renasceu após separação e relembra conexão com a filha em momento difícil: Foi o que me manteve no prumo

19/09/2019 | 10:11



Débora Nascimento abriu o coração ao falar sobre a filha Bella e também da separação de José Loreto. Em entrevista ao canal no YouTube de Thais Fersoza, a atriz afirmou que renasceu após o momento turbulento de sua vida e também relembrou o momento em que descobriu que estava grávida - momento em que se sentiu mais potente como mulher.

- Não queria ser mãe. Não era um plano a maternidade, não nasci tendo esse sonho. Teve um momento que eu estava preenchida de amor e eu queria me dividir. Pensei quero ser mãe e depois de 15 dias eu engravidei. Foi muito rápido. Estava mais ou menos há um ano e meio sem tomar qualquer tipo de hormônio, anticoncepcional... eu estava com meu corpo completamente limpo e eu já era muito consciente do meu ciclo menstrual e de fertilidade. Eu tinha parado para limpar meu corpo, para conhecer meu corpo, conhecer minha potência do meu ciclo fértil e entender o que era minha TPM, o tamanho do meu fluxo e depois que parei de tomar eu fui me entendendo, foi maravilhoso. Quando decidi engravidar, duas semanas depois eu tava grávida. Na gestação eu já me sentia muito potente gerando aquela vida, já tinha consciência de uma divindade que a gente tem como ser humano, mulher e fêmea. Me conectando com essa mulher que eu também tava gerando, contou.

Apesar da gravidez nunca ter sido um plano, a atriz confessa que estava consciente quando engravidou:

- Eu engravidei consciente. É impressionante o quanto os hormônios influenciam e castram a gente. Quando fiquei um ano e meio limpa, eu me senti muito mais potente e poderosa, muito mais segura. Fiquei sabendo muito cedo da gravidez, relembra.

Em meio ao bate-papo sobre a amamentação, Débora revelou que a separação de José Loreto só a fez se conectar ainda mais com a filha, que na época tinha dez meses de vida:

- No momento da minha separação a amamentação ainda foi um laço muito forte. Ela tinha dez meses, eu dava muito mais de mamar. E a necessidade que eu via da gente ter essa simbiose pelo leite, pela amamentação, essa troca, foi o que me manteve no prumo também. Quando passa por altos índices de estress, o leite seca. Foi um trabalho muito eu comigo mesma, de ficar bem. Era uma meta que eu tinha de não deixar que isso atinja minha filha. Eu podia estar craquelada, mas minha filha não vai sentir e isso foi o máximo que eu consegui bloquear. Foi por ela. Me vi forte, me vi mais potente e consciente de mim e desses meus mecanismos.

Questionada sobre o término do casamento, a atriz afirma que até agradece depois de entender a transformação que foi em sua vida, considerada um renascimento como tantos outros momentos difíceis que já teve que enfrentar:

- É engraçado meu nome ser Débora Nascimento porque eu vivo de renascimentos, tanto quanto eu passei pela anorexia, quando me encontrei como atriz até a maternidade e a separação. Foram renascimentos. Foram mortes e eu renasci. Nesse último nascimento é uma mulher melhor do que as outras, mais potentes do que as outras. As outras eram uma fração do que eu sou hoje e espero que eu continue sendo uma fração do que eu vou ser amanhã.