Gabigol vai à festa na casa de Anitta e levanta suspeitas de affair

19/09/2019 | 10:11



A segunda temporada de Anitta Entrou no Grupo deu o que falar! O último episódio do programa foi ao ar na última terça-feria, dia 17, e está repercutindo até hoje. Tudo isso porque a cantora mandou uma suposta indireta para a ex-empresária e também por conta do after party na casa da cantora após o final da gravação. A festinha contou com convidados ilustres, como a cantora Gretchen e o jogador de futebol Gabigol.

A presença do atleta fez surgirem rumores de que Anitta estaria pegando o jogador. Os rumores aumentaram após David Brazil, que tinha feito Stories mostrando quem estava na festa, apagar os vídeo em que o jogador aparecia. Mas o que será que aconteceu? Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a voz de Paradinha convidou toda a equipe do programa para a festa e alguns outros amigos também, entre eles, o empresário Biel Maciel que estava jantando com Gabigol naquela noite e os dois acabaram indo para a mansão da cantora.

Porém, de acordo com a jornalista, essa não é a primeira vez que o atleta foi para a casa da ex-namorada de Pedro Scooby. Após uma noitada em um bar no Rio de Janeiro, quando a diva se encontrou com o antigo namorado e se escondeu na cozinha, Gabigol terminou a noite na casa da musa. A diva passou a seguir o jogador um dia após ele ter ido para uma festinha casa dela, mas até onde se sabe ele estaria namorando Rafella Santos, a irmã de Neymar. Babado!

E não é só! Mesmo antes de a after party acontecer, o programa já estava dando o que falar. Lexa foi uma das convidadas do episódio final de Anitta Entrou no Grupo e ao chamar a funkeira, a dona do hit Vai Malandra disse:

- Ela, cuja carreira nasceu como um projeto de acabar com a minha, mas o que acabou foi a carreira de quem teve esse projeto e nós viramos grandes amigas!

Após esse comentário, muitas pessoas pensaram que a cantora estava mandando uma mensagem para a ex-empresária, Kamilla Fialho, que também trabalhou com Lexa no início da carreira. A esposa de MC Guimê foi uma das grandes apostas da empresária, mas acabou deixando o escritório dela, assim como fez Anitta. Porém, a dona do programa explicou esse rolo nos Stories, na última quarta-feira, dia 18:

- É um programa que mistura humor e música. Quase 100% das coisas que eu falo no meu programa são piadas, são brincadeiras, ou vocês acham que eu esculacho o Vitor Sarro e ele me esculacha ao vivo por quê? Por que a gente se detesta? Nosso estilo de humor é um humor sarcástico, um humor pesado, porque é o estilo de humor que a gente acha graça.

Anitta ainda explicou que faz negócios com Kamilla até hoje e que, por exemplo, o piloto de Anitta Entrou no Grupo foi gravado com dois artistas agenciados pela empresária. A musa concluiu que não está prestando atenção ao que está acontecendo na internet e por isso demorou para saber dos boatos, porém está melhor agindo dessa forma do que como estava antes.