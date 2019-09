Kris Jenner é agredida por seguranças de Kim Kardashian e se machuca

19/09/2019 | 10:11



Será a 17º temporada de Keeping Up with the Kardashian a mais tensa de todas? O reality, que estreou no início de setembro, não para de entregar acontecimentos bombásticos e, de quebra, alguns mistérios que deixaram os telespectadores curiosos. Um deles, em especial, foi uma cena em que a matriarca da família, Kris Jenner, é carregada em uma maca sem nenhuma explicação evidente.

Mas, para a nossa surpresa, a verdade sobre o que aconteceu foi revelada no teaser do mais novo episódio do programa, que vai ao ar no próximo domingo, dia 22, e ela é, sem dúvidas, um tanto quanto bizarra!

No vídeo, Kim Kardashian surge andando de carro quando recebe uma ligação de sua irma, Khloé, contando que a equipe de segurança contratada por ela deu um tackle, que é uma espécie de empurrão com o corpo, em sua mãe.

- Eles estavam no quintal e a mamãe apareceu quando não deveria. Eu disse para ela para dar a volta [e entrar pela porta da frente], e eles deram um tackle nela, explicou Khloé.

A esposa de Kanye West fica assustada ao ouvir a notícia e diz que checará as imagens das câmeras de segurança para tentar entender o que realmente aconteceu.