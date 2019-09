Operação no Alemão deixa seis mortos e um PM ferido

19/09/2019 | 07:31



Seis pessoas foram mortas e um policial militar ficou ferido durante confrontos entre a PM e traficantes no complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio, na manhã desta quarta-feira, 18.

Segundo a Polícia Militar, cinco dos seis mortos seriam suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Os moradores afirmam que uma vítima era um mototaxista que estava trabalhando quando foi alvejado.

Os moradores apontaram, ainda, que essa seria a primeira operação do governo Wilson Witzel (PSC) a usar helicóptero no Alemão, a partir do qual teriam sido feitos disparos contra pessoas em terra. Segundo afirmam, houve fechamento de ao menos 14 escolas na região por causa da troca de tiros.

Em nota, a PM afirmou que foi recebida a tiros por criminosos assim que entrou na comunidade. Um policial de 34 anos foi baleado e levado para o Hospital Getúlio Vargas. Submetido a cirurgia, ele estava em estado grave até o fechamento desta edição, segundo a PM.

A polícia afirma ter apreendido um fuzil, quatro pistolas e 47 artefatos explosivos. Também teriam sido encontrados duas prensas e diversos coletes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.