Com planejamento e títulos, Athletico-PR atinge novo patamar no futebol nacional

18/09/2019 | 23:50



A conquista da Copa do Brasil de 2019, garantida nesta quarta-feira, consolidou o Athletico-PR em um novo patamar no futebol brasileiro. A equipe paranaense superou nos últimos anos a esfera estadual para vencer torneios internacionais e nacionais. O clube curitibano conseguiu tais feitos ao melhorar a organização e criar um planejamento vitorioso.

Antes do título da Copa do Brasil, o time paranaense conquistou no ano passado o troféu da Copa Sul-Americana e, nesta temporada, se sagrou campeão da Levain Cup, a antiga Copa Suruga.

O sucesso atual teve início com uma forte reformulação no clube de Curitiba a partir de 1995, dias depois de ser goleado pelo rival Coritiba por 5 a 1, pelo Campeonato Paranaense. A diretoria passou por uma grande mudança, com a entrada do presidente Mario Celso Petraglia e uma proposta de modernização total. O Athletico-PR apostou na década de 1990 na revitalização do CT do Caju e na Arena da Baixada, primeiro estádio brasileiro a ter "naming rights".

Ao mesmo tempo, o clube passou a investir em captação de talentos. A base do Athletico conseguiu neste século encontrar jovens jogadores pelo Brasil e transformá-los em atletas consagrados. Uma parceria com o clube PSTC, de Londrina, rendeu a descoberta de nomes como Jadson, Fernandinho, Dagoberto e Kléberson, campeão mundial com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002.

Nos últimos anos, o departamento de inteligência do clube encontrou em outros Estados jogadores importantes, a exemplo do lateral Renan Lodi (hoje no Atlético de Madrid) e do volante Bruno Guimarães, que não deve ficar muito tempo no clube brasileiro.

Estes talentos se tornaram a grande aposta da equipe para o Campeonato Paranaense. No novo planejamento da equipe, a partir de 2013, o clube resolveu escalar no Estadual apenas jogadores do time sub-23.

Com isso, o elenco principal consegue ter uma pré-temporada mais longa, disputar amistosos e iniciar as competições nacionais com mais fôlego. Ao abrir espaço para garotos, o Athletico-PR consegue também descobrir talentos.

O clube também não deixou de ousar. A equipe se mostrou nos últimos anos como visionária em diversos aspectos. Como treinador, já teve o alemão Lothar Matthäus, o espanhol Miguel Ángel Portugal e o português Sérgio Vieira. Na comissão técnica, apostou na criação de um minucioso departamento de inteligência e análise estatística.

O Athletico brigou nos bastidores por contratos de transmissão, chegou a transmitir um clássico com o Coritiba pelo YouTube e instituiu o cadastramento obrigatório para a torcida, por medida de segurança.

O capítulo mais recente desta história é a confiança demonstrada no trabalho realizado pelo técnico Tiago Nunes. O Athletico estava na zona de rebaixamento no Brasileiro de 2018 quando resolveu demitir o técnico Fernando Diniz e promover o jovem Tiago Nunes.

O antigo técnico da base assumiu o elenco principal, deu espaço para revelações e fechou a temporada 2018 com o título da Copa Sul-Americana, primeira taça internacional da história da equipe. O trabalho continuou em 2019, com novos feitos relevantes.