Começa hoje no Vera Cruz a Feira dos Cegonheiros

Da Redação



19/09/2019 | 07:24



Consolidada como a segunda maior feira de exposição do setor automotivo, a Expo Transportes ABCD chega à maioridade. Em 21 edições, as principais montadoras de caminhões e empresas de serviços para cegonheiros fazem seus lançamentos e promoções no evento tradicionalmente realizado no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo.

Popularmente chamado de Feira dos Cegonheiros, o evento é realizado pelo Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros) e, em 2019, apresenta 30 expositores em 25 mil metros quadrados, com lançamentos em caminhões, autopeças e implementos rodoviários.

A expectativa da entidade é a de que a feira gere negócios na casa de R$ 135 milhões, montante 10% superior ao giro da edição do ano passado, quando foram movimentados R$ 122,4 milhões em negócios devido ao evento.

ABERTURA

A abertura da feira, realizada hoje, às 19h30, contará com autoridades da região, de órgãos federais e estaduais, empresas de logística e automotiva. Está confirmada a presença do general Jamil Megid Junior, secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura.

De acordo com o sindicato, um dos maiores diferenciais da Expo Transportes ABCD é a participação dos familiares dos cegonheiros, por isso, o Sinaceg estima que cerca de 30 mil pessoas deverão circular nos três dias de evento – realizado até sábado, das 16h às 22h – e participem das apresentações musicais e ações culturais. A entrada é gratuita, assim como o estacionamento, que conta com 2.000 vagas, o que, para o Sinaceg, ajuda a reunir familiares e amigos de quem passa a maior parte do tempo nas estradas.