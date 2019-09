Pacata, Bueno Brandão é boa opção de bate e volta

Reginaldo Pupo

Especial para o Diário



19/09/2019 | 07:00



Um dos bate e voltas que podem ser feitos é até a pacata Bueno Brandão (180,5 quilômetros de Santo André ou três horas e 45 minutos de distância), encravada na Serra da Mantiqueira, a 1.500 metros acima do nível do mar. A cidade é um daqueles lugares encantadores que convidam para um contato direto com a natureza e, principalmente, com muitas cachoeiras, que compõem cenários cinematográficos.



O turismo ecológico e de aventura são seus maiores atrativos. Hospitaleiros, seus moradores recebem os visitantes com um sorriso sincero e fraterno. Com pouco mais de 13 mil habitantes, a pequena cidade se destaca por sua gastronomia mineira e contemporânea, que une a tradicional comida tropeira e doces maravilhosos aos pratos mais requintados preparados por chefs especializados.



Queijos fresquinhos, excelentes vinhos, cachaças e licores, cafés com sabores encorpados, chocolaterias artesanais, tudo produzido no próprio município, também se destacam no trade gastronômico local pela excelência na qualidade e no carinho com que são preparados.

As hospedagens não deixam a desejar, tanto na área urbana quanto na zona rural. No centrinho, ateliês artesanais, barzinhos e restaurantes são boa pedida para passeios a pé no fim de tarde. Bueno Brandão também atrai os amantes do ciclismo.



RELIGIOSIDADE

O povo de Minas Gerais é conhecido por sua forte religiosidade. E os moradores de Bueno Brandão não poderiam ser diferentes. Restaurada em maio de 2017, a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus atrai fiéis não só da cidade, como também de localidades vizinhas.



As instalações deste patrimônio histórico da cidade receberam novas pinturas nas paredes, decorações e ornamentos em seu interior. A igreja também é um dos cartões-postais e um atrativo turístico à parte.



A história da cidade é famosa, ainda, por suas mudanças de nome ao longo de sua fundação, totalizando cinco deles. Até hoje, alguns moradores se referem ao local, que já foi chamado de Bom Jesus da Pedra Fria, pelo nome Antas ou pelo neologismo ‘Zantas’ ou, ainda, pelo nome Campo Místico. Há alguns anos, o então prefeito do município realizou plebiscito tentando retornar o nome da cidade para Campo Místico, mas a população optou por Bueno Brandão, nome do então governador de Minas Gerais, Júlio Bueno Brandão, que era político da vizinha Ouro Fino, cidade da qual Bueno Brandão se emancipou.



GUIA DE VIAGEM



CÓRREGO DO BOM JESUS



ONDE COMER



RANCHO 3 PEDRAS

Endereço: Rua José Pereira Ramos, bairro Pereiras

Telefone: (35) 99834-9813

RESTAURANTE CASARÃO

Endereço: Rua Coronel Emiliano, 200

Telefone: (35) 99976-7704



ONDE SE HOSPEDAR

CHALÉS KAYOÁ

Endereço: Rua Vereador Benedito Rodrigues. S/N – Estrada do Catiguá – bairro Catiguá

Telefone: (35) 3600-0775 | (35) 98846-6458 | (11) 97598-7323

Informações: pousadacaioa@gmail.com / https://pousadakayoa.weebly.com



BUENO BRANDÃO



ONDE COMER

GALPÃO MINEIRO

Endereço: Rua da Saudade, 303 – Centro Telefone: (35) 99741-8486

Email: galpaomineiro@hotmail.com

Informações: http://www.galpaomineiro.com.br



CANTINA VIZINHO DAS ESTRELAS

Endereço: Estrada Bueno Brandão-Socorro, Km 3

Telefone: (35) 99969-5273

Funcionamento: Sábado das 19h à meia-noite (pizzaria) | Domingo das 12h às 15h (cantina)

Informações: https://www.pousadavizinhodasestrelas.com.br



PIZZA & RESTAURANTE VILLA BUENO

Endereço: Rua Capitão Eduardo Carneiro, 46, Praça da Matriz

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 11h às 14h e das 19h às 23h. Sábados e domingos, das 11h às 15h e das 19h até o último cliente.

Telefone: (35) 3463-2162



VINÍCOLA FIDÊNCIO

Endereço: Sítio Asa Branca – bairro Fidêncio

Telefone: (35) 99917-9658

Email: ditodony@gmail.com



CHOCOLATES ANDRÉIA

Endereço: MG 295 Km 10 – bairro Furnas Telefone: (35) 99993-3737

Funcionamento: das 8h às 18hs

Email: chocolatesandreia@hotmail.com



ONDE SE HOSPEDAR

RANCHO BELA VISTA

Endereço: Estrada Bueno Brandão – Monte Sião – Km 1

Telefone: (35) 3463-1636 | (35) 3463-1636 | (35) 99954-1898

Email: chalesbelavistamg@gmail.com



PARAISÓPOLIS



ONDE COMER

RESTAURANTE DONA NEIDE

Endereço: Travessa Antônio Pinto Ribeiro, 153, Distrito de Costas

Telefone: (35) 3651-7034

Horário de Funcionamento: das 11h às 14h (segunda a sexta) | das 14h às 16h (sábados, domingos e feriados)



MICROCERVEJARIA ZALAZ

Endereço: Fazenda Santa Terezinha – Estrada Paraisópolis-Consolação, km 7 |bairro dos Jacintos | Paraisópolis (MG)

Email: zalaz@zalaz.com.br



BISTRÔ SAN BENEDETTO

Endereço: Rua Silviano Brandão, 1.015 – Centro

Horário de funcionamento: sextas-feiras e sábados, das 19h30 às 23h

Informações: (35) 99142-9206



RESTAURANTE ESTÂNCIA MINEIRA

Endereço: Rua Capitão Antônio Augusto de Almeida, 521, Centro

Telefone: (35) 3651-1402 | Informações: http://restauranteestanciamineira.com.br/



RESTAURANTE SABOR DE MINAS

Endereço: Rua Bueno de Paiva, 1-105 | ao lado da Igreja Matriz

Telefone: (35) 99746-2837



RESTAURANTE ESPETO E PROSA

Endereço: Rua Sete de Setembro 811

Telefone: (35) 3651-4670

ONDE SE HOSPEDAR

POUSADA PARAÍSO DO ALTO

Endereço: Travessa José Dias de Medeiros, 122 – Centro

Telefone | Reservas: (35) 99751-3092 – WhatsApp

E-mail: reservas@pousadaparaisodoalto.com.br

Informações: http://www.pousadaparaisodoalto.com.br