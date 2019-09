Córrego do Bom Jesus: bonito por natureza e surpreendente

Reginaldo Pupo

Especial para o Diário



19/09/2019 | 07:00



A 173,7 quilômetros de Santo André está localizada uma das mais belas joias da Serra da Mantiqueira. A cidade de Córrego do Bom Jesus é surpreendente por sua natureza exuberante e preservada, ar puro e por seu povo pacato e hospitaleiro.



O município carrega no próprio nome toda a sua religiosidade. Afinal, trata-se de um dos destinos religiosos mais procurados do Sudeste brasileiro. Em ‘Korggo’ (lê-se ‘córgo’), jeitinho carinhoso e caipira usado pelos antigos para chamar córrego até nos dias de hoje, a tranquilidade é um convite e tanto para quem está em busca de paz e descanso. Suas ruas pacatas, os carros de boi e cavalos que circulam na zona mais rural da cidade dão aquele característico toque mineiro ao lugar.



O destino atrai do turista aventureiro que visita a Pedra de São Domingos ao que busca apenas relaxar, de crianças à melhor idade, do rural ao urbano. Para isso, não basta apenas ouvir falar, ler ou se informar sobre a cidade. É preciso experimentar, saborear e vivenciar tudo o que ela oferece.



E Córrego do Bom Jesus é um destino que proporciona tudo isso aos visitantes. E nem mesmo alguns de seus moradores têm noção dessa importância natural e cultural. Mas o fazem naturalmente. O povo correguense é dono de uma riqueza natural inigualável, surpreendente e apaixonante!



ATRATIVOS

Apesar de pequena (3.800 habitantes), Córrego do Bom Jesus oferece gama de opções de passeios para todos os gostos. São cachoeiras, picos e um santuário cercado por montanhas e belíssima paisagem.



Há opções mais calmas, como um simples passeio pelo Centro ou pela praça principal, onde está o coreto, revelando um cenário bucólico. Na mesma praça está o Santuário Bom Jesus. E aventureiras, como a subida para a Pedra de São Domingos ou para o Pico da Raposa. E alternativas para quem necessita de muita adrenalina e coragem, como os saltos de parapente.



Para quem chega na cidade vindo do município vizinho de Cambuí – que conta com opções de hospedagem e gastronomia principalmente à noite, quando no Córrego as alternativas são mais escassas –, logo se depara com um imenso jardim a céu aberto, com diversas esculturas espalhadas.



O lugar está situado no Centro de Informação Turística. Elas simbolizam homens e mulheres que homenageiam personagens típicos do Córrego, como o leiteiro, o trabalhador da roça, o pescador e os pilotos de voo livre, que fazem a fama da cidade, entre outras personalidades. O ponto alto das festividades anuais da cidade é a tradicional Festa do Padroeiro Senhor Bom Jesus. Córrego foi consagrada Cidade Santuário em 1911 e tornou-se o ponto de peregrinação mais importante da região e recebe milhares de devotos durante a festividade, que simplesmente para a cidade.



Para entender sobre a importância da festa, temos de voltar aos anos de 1865 e 1880, período da fundação do povoado. Naquela época, no território que ainda não havia se tornado cidade, viviam índios, cuja tribo e o contato com a civilização até hoje ainda são desconhecidos, segundo os registros oficiais.



O fundador foi Joaquim Bueno de Morais, que doou um terreno para a formação do patrimônio de uma capela, erguida em homenagem ao Senhor Bom Jesus. A imagem foi esculpida em Portugal por Manoel Soares de Oliveira e pintada pelo dourador João Teixeira, em 1873. Somente em 1889 o povoado, de fato, foi elevado à condição de distrito, quando foi batizado com o nome de Bom Jesus do Córrego. Já em 1953, o distrito foi elevado à categoria de município, mudando seu nome para Córrego do Bom Jesus. A primeira eleição municipal ocorreria em outubro de 1954.



Pedra de São Domingos traz imagens de tirar o fôlego



Quando Deus fez o mundo, deu uma paradinha em Córrego do Bom Jesus e caprichou quando ainda desenhava os primeiros relevos da cidade. E quando criou a Pedra de São Domingos, o resultado não poderia ser outro: lugar surpreendente, de boas energias e que traz paz interior inexplicável.



Um dos atrativos turísticos mais disputados, a pedra está a 2.050 metros de altitude, sendo um dos picos mais altos do Sul de Minas Gerais. Para se ter uma ideia da altura, de lá é possível observar que a Pedra de São Domingos está acima da Pedra do Baú, que tem uma altura de 1.950 metros, situada em São Bento do Sapucaí (São Paulo).



Para chegar a esse magnífico lugar, leve consigo blusas de frio, água, uma boa dose de disposição e, claro, uma câmera fotográfica ou celular, para registrar esse momento único.



Com a possibilidade de observar tudo em volta em uma visão de 360 graus, além da Pedra do Baú, é possível avistar as cidades de Cambuí, Gonçalves, Estiva e Monte Verde – todas em Minas Gerais – e até Campos do Jordão (São Paulo) e a Rodovia Fernão Dias. À noite dá para ver luzes de Pouso Alegre (Minas Gerais) e Bragança Paulista (São Paulo).



COMO CHEGAR

Pegue a estrada em direção a Gonçalves e acesse saída sinalizada que fica à direita da estrada. Continue pela estrada de terra até a pedra, passando pelo bairro dos Posses. O último quilômetro é o mais íngreme e pode exigir um pouco do veículo. Chegando, é só estacionar o carro ao lado da torre e subir a pedra a pé pela trilha.