S.Bernardo autoriza a reforma de prédio para UBS Vila Rosa

Flavia Kurotori



19/09/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo autorizou, ontem, o início das obras na UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Rosa, no Jardim Independência. Com investimento de R$ 1,470 milhão, o equipamento será transferido para o prédio ao lado, aumentando o espaço de 639 m² para 831,64 m². A reforma será realizada pela CPO Projetos e Obras, vencedora do processo licitatório, e a previsão é que a entrega seja até junho de 2020.

Segundo o prefeito Orlando Morando (PSDB), a atual estrutura é incapaz de suprir todas as demandas da população. “Após a reforma, teremos o dobro da capacidade e atenderemos até 50% mais pessoas”, destaca. Atualmente, a unidade tem 26 mil pacientes ativos e realiza, em média, 5.200 atendimentos por mês.

Com a expansão, o chefe do Executivo são-bernardense afirma que haverá contratação de funcionários, sem estimar números. Hoje, o quadro é composto por 54 profissionais, sendo seis médicos – dois pediatras, dois clínicos, um ginecologista e um generalista.

Outra mudança é no horário de atendimento, que será estendido até as 22h. “Vamos inaugurar com a capacidade total, já com a equipe completa e com todos os serviços operando”, garante Morando. “Esta é uma obra para entregar mais conforto à população”, completa.

O equipamento terá cinco consultórios clínicos e um consultório odontológico, além de sala de acolhimento com espaço criança, farmácia, sala de vacina, curativo, medicação, sanitários públicos, fraldário e cobertura exclusiva para parada de ambulância. Além do bairro onde está localizada, a UBS atende moradores das adjacências, tais como Parque dos Pássaros, Jardim Vera Cruz e Jardim Beatriz.

No local, são oferecidos mais de dez serviços, como consultas, visita domiciliar, saúde bucal, vacinação, coleta para exames laboratoriais, curativos, planejamento familiar, vigilância em saúde, tratamento e acompanhamento de pacientes diabéticos e hipertensos. A unidade também conta com programas de saúde e bem-estar, a exemplo do Cuidar + e De Bem com a Vida.

Vale destacar que as intervenções começaram na gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), mas foram paralisadas em 2016.

NOVO EQUIPAMENTO

Após inauguração do novo endereço, o prédio que será desocupado será destinado a um equipamento público, ainda em discussão no Executivo. “O mais provável é que seja adaptado para abrigar uma creche, mas vamos divulgar o projeto final até a inauguração das novas instalações da UBS Vila Rosa”, assinala Morando.