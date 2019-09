Alunos usam concurso para treinar escrita

Flavia Kurotori



19/09/2019 | 07:00



Na EE (Escola Estadual) Doutor Generoso Alves de Siqueira, em Santo André, estudantes encaram a 13ª edição do Desafio de Redação como forma de treinar a escrita e preparação para o mercado de trabalho. Com o tema A Região Que Eu Quero Em 2030, a coordenação afirma que esta é boa oportunidade para incentivar a criatividade, e que a produção foi mais uma maneira de avaliar os alunos.

Estudante do 6º ano do ensino fundamental, Yasmin Marques de Macedo Silva, 12 anos, contou que adora escrever e gostou de participar do concurso. “Vou ter este tipo de desafio, de escrever sobre coisas diferentes, na vida e este tipo de treino dentro da escola é muito importante para eu estar preparada”, relatou.

Para 2030, a menina destacou a necessidade do combate à violência. “As pessoas precisam entender que a violência não resolve nada e, para solucionar problemas, a conversa é a melhor maneira”, explicou. Outro ponto abordado foi o fim das saídas temporárias da prisão. “A ‘saidinha’ precisa acabar, porque nestas épocas do ano alguns colegas que voltam sozinhos para casa ficam com medo de assaltos”, disse.

Eloisa de Aquino Amorim, 13, estudante do 8º ano, assinalou que gosta de escrever e a prática é importante para o futuro profissional. “A maioria das profissões exige boas leitura e escrita”, observou.

No texto, ela apontou que, em 11 anos, deseja que a população da região tenha mais respeito pela diversidade. “As pessoas precisam entender que é necessário respeitar todas as diferenças, seja de religião, de etnia ou de gênero.”

Segundo Silvia Teixeira Gomes, coordenadora da escola, o Desafio de Redação é oportunidade para os jovens praticarem a escrita. “Atualmente, eles têm dificuldade para escrever, principalmente por causa das redes sociais. Por isso, desenvolver este hábito é muito importante.”

A docente avaliou que a ação promove a criatividade, dado que o gênero literário é livre para participantes matriculados até o 9º ano. “Alguns estudantes optaram por escrever uma música, outro reescreveu o hino de Santo André, é muito interessante”, opinou. Na escola, a produção literária foi utilizada por alguns professores como forma extra de avaliação dos alunos.

O concurso literário é uma iniciativa do Diário em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e tem o patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá, e do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) de São Caetano.