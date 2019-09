Dise de Diadema prende homem com mais de 40 quilos de maconha

Do Dgabc.com.br



Policiais da Dise (Divisão de Investigações sobre Entorpecentes) de Diadema, prenderam em flagrante nesta terça-feira (17) um homem de 26 anos por tráfico de drogas, no Bairro do Jabaquara, na Zona Sul da Capital.

A equipe investigava o comércio de entorpecentes no município quando apurou que um Volkswagen Gol estaria envolvido no abastecimento do mercado de drogas na cidade. O veículo foi acompanhado durante vários dias e o condutor foi abordado na tarde de ontem, instantes após efetuar o descarregamento de uma mala grande de viagem e de um tonel, em um imóvel.

Durante averiguação no local, os policiais encontraram diversos tijolos de maconha. No carro, outros quatro foram localizados. As diligências levaram os agentes até uma residência no Bairro Americanópolis, também na Zona Sul. O acompanhamento velado efetuado pelos policiais apurou que o criminoso teria ido até o endereço em diversas oportunidades. No interior do imóvel, outros nove foram apreendidos, somando ao todo 56 tijolos da droga, totalizando 46,1 quilos.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso e encontra-se à disposição da Justiças. As drogas apreendidas foram encaminhadas ao IC (Instituto de Criminalística).