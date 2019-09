Fumaça de incêndios cobre cidades e rodovias no interior de São Paulo

18/09/2019 | 20:26



A fumaça de incêndios cobriam cidades e dificultavam o trânsito em rodovias nesta quarta-feira, 18, no interior de São Paulo. Na rodovia Washington Luís (SP-310), as chamas atingiram dez metros de altura, consumindo eucaliptos e pastagens, em Matão. A fumaça encobriu as duas pistas da rodovia, prejudicando a visibilidade.

Em Itirapina, um incêndio começou em um canavial e se espalhou por uma fazenda, atingindo um curral, na Vila Pinhal. Os funcionários tiveram trabalho para retirar os animais antes da chegada do fogo. Bombeiros de São Carlos atuaram no combate às chamas, com apoio de caminhões de uma usina. O fogo queimou cerca de 40 hectares - área equivalente a 40 campos de futebol.

Os bombeiros registraram pelo menos 15 focos de queimadas no entorno de Ribeirão Preto. Um deles atingiu um assentamento rural, na Fazenda da Barra. O fogo destruiu plantações e causou a morte de porcos. O prejuízo ainda era estimado pelo Corpo de Bombeiros. A cidade ficou coberta pela fumaça, misturada à poeira. As partículas em suspensão deixaram o céu com coloração marrom. A umidade do ar chegou a 15%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A Defesa Civil emitiu alerta à população.

Em Sorocaba, o fogo atingiu uma área de mato no acesso da cidade à rodovia José Ermírio de Moraes (Castelinho). A fumaça cobriu a estrada e os bairros da região. Satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontavam mais de 60 focos ativos no Estado, na tarde desta quarta-feira. No dia anterior, tinham sido registradas 15 queimadas.