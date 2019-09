Cúpula do Clima: País não inscreveu Bolsonaro na lista de oradores, diz Itamaraty

18/09/2019 | 19:10



O Itamaraty informou nesta quarta-feira, 18, que o Brasil nunca inscreveu o presidente Jair Bolsonaro na lista de oradores da Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU). Informou ainda que o País enviou ao secretariado da ONU informações com descrição das políticas do governo brasileiro "que levarão à mitigação de gases de efeito estufa, como o RenovaBio".

Segundo fonte que participa da elaboração do programa inicial da Cúpula do Clima, que acontecerá na próxima semana em Nova York, até agora o País não foi incluído entre os oradores. A ONU pediu aos países que enviassem informações sobre aumento da ambição dos compromissos climáticos. A intenção era dar espaço nos discursos para aqueles países que tivessem atitude inspiradora sobre combate à crise ambiental e demonstrassem novas metas a serem perseguidas e programas a implementar. Todos os países foram convidados e poderão participar do evento, mas nem todos os que pediram espaço de fala terão tempo para discurso.