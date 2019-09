Do Dgabc.com.br



18/09/2019



A aproximação de uma frente fria deverá provocar algumas mudanças nas condições de tempo desta quinta-feira (19) no Grande ABC. O dia terá maior variação de nebulosidade, mas o calor e a baixa umidade relativa do ar - em torno de 30% durante a tarde - devem permanecer. Mínima prevista de 19ºC e máxima de 33ºC. No final da tarde poderão ocorrer pancadas de chuva, que se ocorrerem serão rápidas, de forte intensidade e poderão vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Já na sexta-feira o clima deve ser semelhante ao de amanhã, mas a partir de sábado a tendência é de céu nublado, temperaturas em

declínio e chances de chuva fraca a qualquer momento.