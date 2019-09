Sabesp inicia obra de ampliação no abastecimento em Santo André

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



18/09/2019 | 17:20



A Sabesp (Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo) e a Prefeitura de Santo André iniciaram, na tarde desta quarta-feira (18), a implantação de uma adutora que levará água do SIM (Sistema Integrado Metropolitano) aos bairros da região Vila Vitória e do Jardim Miguel Ângelo, beneficiando diretamente mais 280 mil moradores andreenses com a melhoria do abastecimento. Com investimento de R$ 3,5 milhões, os trabalhos têm previsão de término em 60 dias.

Segundo o superintendente da unidade de negócios centro da Sabesp, Roberval Tavares de Souza, os trabalhos vão ocorrer na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo e imediações, com início na esquina da rua Bororós. Entre os bairros beneficiados pela obra estão Vila Novo Oratório, Jardim Junqueira, Jardim Progresso e Vila Luzita. “Com a interligação da adutora no Sistema Integrado, vamos conseguir distribuir mais água para outras regiões, solucionando outra parte desse problema com os abastecimentos de água no município. Com isso, vamos conseguir jogar cerca de 300 litros a mais de água nesse sistema”, pontua.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou que essa é a primeira obra do segundo pacote se baseando em duas lógicas no tratamento de coleta. “Vamos trabalhar para o fim da falta de água em todo município e elevar de forma positiva a rede de água em regiões ainda com dificuldades, focando que até dezembro, vamos resolver, de forma definitiva, a melhoria nessa distribuição e modernização na rede”, pontua.

Mais informações amanhã, no caderno de Setecidades.