Ruby Rose, a Batwoman, fala sobre a personagem, estereótipos e carreira

18/09/2019 | 17:11



Ruby Rose está no radar faz tempo. Além de VJ da MTV, Stella Calin em Orange Is The New Black, agora, como o ESTRELANDO já falou por aqui, ela também estreará como a Batwoman, a primeira super-heroína lésbica da TV.

Apesar do título, a atriz já deixou bem claro que não gosta de rótulos como modelo lésbica e a atriz lésbica. Em entrevista para a revista norte americana Glamour, a artista contou um pouco sobre sua carreira, estereótipos e planos para o futuro.

- Eu sempre fui Ruby Rose, a lésbica VJ da MTV, a modelo lésbica, a atriz lésbica. Eu fiquei tipo: isso não faz parte do meu trabalho. Isso não está no meu cartão de visita. Eu não estudei para faze risso, não é?

A carreira de Ruby começou em 2002, quando ela ficou em segundo lugar em uma competição australiana de modelos. Mas a fama realmente veio à tona em 2007, quando se tornou uma VJ na MTV do país. Nessa época, ainda era novidade essa exibição pública e principalmente o termo lésbica, mas parece que ela não se arrepende:

- A Austrália foi quando eu realmente senti o gosto de estar nos jornais todos os dias. Mas as pessoas ficam cansadas de você. Você está no jornal diário tomando um café, e as pessoas ficam tipo: Ela busca muita atenção, está tomando seu café! Até uma sessão de fotos para a capa de uma revista masculina foi apontada como um precedente lésbico. Quando tudo isso estava acontecendo, eu estava ficando frustrada por ter sempre minha sexualidade como parte dela. Nunca diriam a DJ heterossexual, apontou.

Apesar da vida pública, a artista parece ter um cotidiano relativamente discreto. Dentre seus hobbies estão andar ao ar livre, de caiaque, barco, meditar e ler. Quando perguntada se ela consegue encontrar semelhanças entre ela e sua personagem, a Kate Kane, o alter ego de Batwoman, Ruby respondeu:

- Temos histórias semelhantes em que nós dois saímos do armário muito jovens, nunca nos escondemos, pagamos preços diferentes, mas parecidos, com isso. Nunca foi uma pergunta para mim se eu seria ou não honesta sobre minha sexualidade. Eu meio que disse isso por volta dos 11 ou 12 anos da idade, e essa é a mesma história com Kate.

As duas terem a mesma opção sexual é certamente algo em comum, mas Rose ainda diz que essa não é a parte favorita da história:

- Ela é gay, definitivamente faz parte de quem ela é, e definitivamente faz parte da história e estabelece porque ela não está mais no exército. Mas o programa não é sobre um super-herói gay. É sobre um super-herói.

Batwoman não é a primeira vez que Rose interpreta uma personagem queer. Ela apareceu na terceira temporada da série Orange is The New Black, como a detenta Stella Calin e estremeceu as redes sociais. Na época, muitas amigas do elenco disseram que o papel mudaria sua vida pra sempre. E realmente mudou. Depois da série, Ruby foi para os Estados seguir a carreira e até conseguiu seu visto.

A escolha dos produtores por Ruby Rose para interpretar Batwoman, contudo, foi bem polêmica nas redes sociais. Inclusive, internautas até chegaram a subir uma hashtag para fazerem novas seleções de atrizes. Isso porque a atriz já assumiu que não se identifica com nenhum gênero sexual, o que a incapacitaria de interpretar uma lésbica na ficção.

- Eu não achava que as pessoas se importariam tanto com o fato de eu ter sido escolhida. Mas no meu leito de morte eu não vou ficar tipo: Eu realmente desejo que mais pessoas, mais estranhos na internet que eu não conhecia, gostem de mim.

Já quanto ao futuro, a artista revelou querer se aventurar em outro gêneros, como na comédia. Mas procura por algo que seja na Austrália, porque sente saudades de casa.