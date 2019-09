Santo André segura empate e mantém liderança na Copa Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



18/09/2019 | 17:04



Faltou gol no bom duelo entre Santo André e Comercial, na tarde desta quarta-feira (18), no Anacleto Campanella, em São Caetano, pela penúltima rodada da segunda fase da Copa Paulista. O Ramalhão foi melhor na primeira etapa, o time de Ribeirão Preto dominou os últimos 45 minutos, mas ninguém conseguiu marcar.

Com isso, as equipes seguem na liderança do Grupo 7 com oito pontos cada - o Ramalhão está a frente nos critérios de desempate. Hoje, as 20h, Inter de Limeira, três pontos, e Juventus, cinco, completam a rodada.

No sábado, os times voltam ao campo, com jogos às 15h. O Santo André visita o Juventus na Rua Javari e o Comercial recebe a Inter de Limeira.