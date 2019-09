Renato Aragão chora com visita e agradecimento de Dedé Santana

18/09/2019 | 16:39



Renato Aragão publicou um vídeo no perfil dele no Instagram nesta terça-feira, 17, em que aparece com Dedé Santana. Com a participação da esposa, o eterno Didi Mocó de "Os Trapalhões" não consegue pronunciar uma palavra por causa da emoção. Ele apenas chora diante do discurso de Dedé.

"Não sei se você sabe, eu estudei até o terceiro ano do ginásio na época, estudei três meses em cada escola, de cidade em cidade. Praticamente analfabeto. Não analfabeto, mas eu não tinha o conhecimento que o Renato tinha", relata Dedé.

Dedé disse que o companheiro o ensinou sobre respeito a família e a convivência entre as pessoas. Além disso, ele ressaltou que é grato por ter feito parte de "Os Trapalhões".

"Se não fosse o Renato, eu não seria o Dedé Santana conhecido em todo o Brasil com Os Trapalhões, que começou com a dupla Dedé e Didi. Esse cara confiou em mim, teve coragem", concluiu.

No Instagram, Dedé sempre faz questão de relembrar a amizade com Didi. "Tempos da TV Tupi. Tem amizades que são pra vida toda!", escreveu.

Em setembro de 2018, Dedé Santana publicou uma imagem em que aparece com Didi e lamenta a distância do amigo. "Sem comentário! Parceiro eterno. Amo essa foto e foi uma das últimas que tiramos juntos", declarou.