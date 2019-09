Após Val Marchiori revelar que tentou pedir desculpas a Ludmilla, cantora rebate: Desculpas com telão ligado é mole

18/09/2019 | 15:11



Val Marchiori foi processada por Ludmilla por injúria racial, e obrigada a pagar dez mil reais para a cantora devido a um comentário polêmico feito durante o Carnaval de 2016. Na época, a socialite criticou o cabelo da funkeira, o comparando com uma esponja de aço. O processo ainda não está arquivado, já que Val decidiu recorrer.

Agora, em entrevista ao canal de YouTube de Antonia Fontenelle, Marchiori revelou que na semana seguinte ao comentário feito durante a cobertura do Carnaval feito pela Rede TV, ela tentou pedir desculpas a Ludmilla:

- No Carnaval, ela apareceu com uma peruca que era feia. Falei: Parece um bombril. Tava feio mesmo. Isso foi na sexta. No sábado e domingo seguintes eu fui pra Angra e encontrei com ela no mar. Fui pedir desculpa, mas ela virou de costas e saiu nadando.

Eita! E você acha que Ludmilla ficou calada? Nem pensar! A cantora repostou uma notícia sobre a fala de Val em seu Twitter e disparou:

Mas é claro que eu virei as costas, ela pediu pro marinheiro dela começar a filmar e me chamou, quando eu estava indo meus amigos me alertaram e eu voltei, segundos depois saiu a manchete no site (lembro perfeitamente) e ainda bem que não fui, desculpas com o telão ligado é mole.

E continuou:

E por ela ser rica e cheia de privilégios até hoje nada aconteceu, e ela debocha da situação em todo canto que vai até hoje.