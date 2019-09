Thayse Teixeira deixa cair comida nos seios e tem uma reação inusitada

18/09/2019 | 15:11



A Fazenda 11 começou na última terça-feira, dia 17, mas já está causando muitos comentários nas redes sociais. Ainda ontem, no episódio de estreia, a participante Thayse Teixeira protagonizou uma cena um tanto quanto inusitada após o jantar dos peões.

A influencer digital, carinhosamente conhecida como Dona do Cariri, estava jantando direto da panela, quando de repente algumas migalhas caíram no meio do seus seios, mas para a surpresa de todos que estavam assistindo o momento, ao invés dela jogar as migalhas que resgatou no lixo, ela voltou os restos de comida na mesma panela. Alguns internautas acharam a atitude da peoa bem nojenta, mas outros se atentaram a um detalhe bem importante!

Gente a panela já estava na pia pra ser lavada! Querem polemizar por uma besteira dessa? Eu hein! Procurem o que fazer!, escreveu um seguidor.

Outros até se identificaram com a cena:

Gente como a gente! kkkkk amo ela, escreveu.