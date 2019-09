Taylor Swift abre o jogo sobre sua briga com Kanye West e revela que pensou em desistir da carreira

18/09/2019 | 15:10



2019 é o ano de Taylor Swift! Após emplacar com o lançamento de Lover, seu mais novo álbum, a cantora anunciou uma turnê mundial e, de quebra, se mantém como vencedora em diversas premiações musicais. Porém, nem tudo é um mar de rosas e, em entrevista a Rolling Stone, a cantora abriu o jogo sobre questões e polêmicas que a acompanham ao longo dos anos, como sua briga com Kanye West, a relação com Katy Perry e até revelou que chegou a cogitar a possibilidade de desistir da careira em 2016.

- Eu definitivamente pensei muito sobre isso. Eu pensei sobre o quanto as palavras são minha única maneira de entender o mundo e me expressar e aí qualquer palavra que eu dissesse ou escrevesse se virava contra mim. As pessoas adoram um frenesi de ódio. São como piranhas.

- As pessoas se divertiam tanto me odiando e nem precisavam de muitas razões para isso. Eu senti que a situação era totalmente incorrigível.

Ela revela que se sentiu muito amargurada e procurou refúgio na escrita.

- Eu escrevi muitos poemas agressivamente amargurados constantemente. Eu escrevi muitos pensamentos que eu sabia que nunca iria publicar, sobre como é se sentir na espiral da vergonha. E eu não conseguia descobrir como aprender com isso. Porque eu não sabia o que eu fiz de errado. Isso foi muito difícil pra mim, porque eu não suporto quando as pessoas não aceitam críticas.

Durante esse período, tentar se entender foi uma das tarefas mais difíceis para ela.

- Então eu tento me auto-examinar, e mesmo que seja difícil e doa muitas vezes, eu realmente tento entender de onde as pessoas estão vindo quando elas não gostam de mim. E eu consigo entender completamente por que as pessoas não gostariam de mim. Porque, você sabe, minhas inseguranças dizem essas coisas e outras mil vezes piores.

Em seguida, Taylor deu uma longa explicação sobre sua relação polêmica com Kanye West. Para ela, não foi somente a música Famous, composição dele em que ela é xingada, o motivo para a briga definitiva entre os dois. Na verdade, foi uma série de situações que o rapper não estava sendo completamente honesto em relação a amizade dos dois.

- O mundo não entendeu o contexto e os eventos que levaram até isso. Porque nada acontece assim, sem que algo tenha acontecido antes. Alguns eventos aconteceram antes e fizeram que eu me irritasse de vez quando ele me chamou de v***a. Esse não foi apenas um evento único. Basicamente, fiquei cansada da dinâmica entre ele e eu.

Ao falar do seu lado da história, Taylor conta que após o incidente durante o VMA de 2009, em que recebeu o prêmio de Melhor Clipe e Kanye se revoltou, declarando que quem merecia era Beyoncé, ela sentia a necessidade de ter uma aprovação por parte do rapper.

- Começou quando eu senti que havíamos nos reconectado, o que foi ótimo para mim, porque tudo o que eu sempre quis em toda a minha carreira depois do que aconteceu em 2009 foi que ele me respeitasse.

E continua:

- Quando alguém não te respeita e diz que você literalmente não merece estar aqui. Eu queria tanto esse respeito dele, e odeio isso, porque pensei: Esse cara está me antagonizando, e eu só quero a aprovação dele.

Taylor conta que ela e Kanye saíram para jantar algumas vezes e, durante aquele período, ele dizia coisas agradáveis sobre sua música. Porém, quando o VMA de 2015 chego, as coisas começaram a se complicar.

- Ele ia receber o Vanguard Award. Ele me ligou antes ? eu não gravei ilegalmente então não posso te mostrar. Mas ele ligou, talvez uma semana antes do evento, e tivemos talvez mais de uma hora de conversa e ele disse: Gostaria que você me apresentasse esse prêmio, isso significaria muito pra mim, e analisou todas as razões pelas quais isso significaria tanto, porque ele pode ser muito gentil. Ele pode ser o mais doce. E eu fiquei muito feliz que ele me pediu isso.

Porém, no dia da premiação as coisas não fluíram da forma como Taylor esperava, já que Kanye alegou que seu discurso havia sido feito como uma jogada de marketing da MTV para gerar mais audiência.

- Eu estava na plateia com os braços em volta da esposa dele e esse arrepio correu pelo meu corpo. Eu percebi que ele tem duas caras. Que ele quer ser legal comigo nos bastidores, mas quer parecer maneiro, ficar na frente de todos e falar merda. E eu estava muito chateada.

Segundo ela, Kanye quis falar com ela após a premiação e até enviou flores como um pedido de desculpas.

- Ele queria que eu fosse falar com ele depois do evento no camarim. Eu não fui. Então ele enviou essas grandes flores no dia seguinte como pedido de desculpas. E eu fiquei: Quer saber? Eu não quero que fiquemos mal novamente. Então, seja o que for, eu vou superar. Aí quando ele me ligou, eu fiquei tão tocada por ele me respeitar a ponto de me falar sobre aquela letra na música.

Mas a relação dos dois foi de mal a pior.

- Quando ouvi a música eu pensei: Cansei disso. Se você não quer ter um bom relacionamento, então não vamos ter um bom relacionamento, mas vamos ser verdadeiros sobre isso. E depois ele fez exatamente a mesma coisa com Drake. Ele atacou diretamente a trajetória da família do Drake e suas vidas. É a mesma coisa. Ele se aproxima de você, ganha sua confiança, detona você, disparou.

Por fim, a cantora falou sobre sua amizade com Katy Perry e revelou que as duas até já conversaram sobre astrologia.

- Nós estávamos falando sobre nossos signos porque nós tivemos essa conversa realmente longa quando estávamos nos reconectando e tal. E eu lembro que, nessa conversa, ela ficou tipo: Se nós tivéssemos uma taça de vinho branco agora, as duas estariam chorando. Porque nós estávamos bebendo chá. Nós tivemos algumas conversas bem boas.

E finaliza:

- Demos um passo para trás, analisamos a situação, processamos como nos sentimos, erguemos o arco, puxamos para atrás e atiramos. Então são modos completamente diferentes de processar a dor, a confusão, os mal-entendidos. E muitas vezes eu tive que lidar com esse sentimento de ter algo que me machuca e depois dizer que me machucava.