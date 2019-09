Naomi Osaka supera búlgara e estreia com vitória em torneio japonês

18/09/2019 | 14:50



Principal cabeça de chave do Torneio de Osaka, a japonesa Naomi Osaka estreou com vitória na competição de nível Premier realizada em seu país ao bater a búlgara Viktoriya Tomova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, nesta quarta-feira.

Atual quarta colocada do ranking mundial, a tenista da casa abriu campanha direto na segunda rodada da competição realizada em quadras duras e com isso garantiu classificação às quartas de final. A sua próxima adversária no Japão será a vencedora da partida entre a russa Varvara Flink, que veio do qualifying, e a casaque Yulia Putintseva, que será disputada nesta quinta-feira.

Rival de Osaka nesta quarta, Viktoriya Tomova furou o torneio qualificatório para ingressar na chave principal do torneio e na estreia havia surpreendido a francesa Alize Cornet. Agora, porém, não conseguiu desbancar o favoritismo da ex-líder do ranking da WTA e acabou sendo eliminada após 1h31min de confronto.

E o dia contou com outras vitórias de tenistas que confirmaram a condição de favoritas no Japão. Uma delas foi a alemã Angelique Kerber, quarta cabeça de chave, que derrotou a norte-americana Nicole Gibbs por 6/2 e 6/4, encerrando um jejum de triunfos que durava desde a sua última participação no Grand Slam de Wimbledon.

Kerber também estreou direto na segunda rodada e com isso se credenciou para enfrentar nas quartas de final a norte-americana Madison Keys, quinta pré-classificada, que em outro duelo do dia eliminou a casaque Zarina Diyas, de virada, com parciais de 5/7, 6/0 e 6/4.

Quem também venceu nesta quarta-feira foi a belga Elise Mertens, nona cabeça de chave, que superou a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 2 sets a 1, com 6/3, 1/6 e 6/2, e avançou para encarar nas quartas de final a ganhadora da partida entre a norte-americana Sloane Stephens e a italiana Camila Giorgi, programada para esta quinta.

SVITOLINA CAI NA CHINA - Atual terceira colocada do ranking mundial, a ucraniana Elina Svitolina foi eliminada nesta quarta-feira na segunda rodada do Torneio de Guangzou, na China, ao abandonar o jogo que fazia contra a checa Marie Bouzkova, 63ª tenista da WTA, quando perdia o segundo set por 4/3, por motivo de lesão. Antes disso, ela já havia sido surpreendida com uma derrota por 6/4 na primeira parcial.

Com o triunfo expressivo, Bouzkova avançou às quartas de final e terá como próxima adversária a russa Anna Blinkova, que em outra partida do dia derrotou a sérvia Aleksandra Krunic com parciais de 6/2 e 7/5.