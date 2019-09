Anitta manda indireta ao anunciar Lexa no palco do seu programa

18/09/2019 | 14:10



Anitta foi mais uma vez motivo de alvoroço nas redes sociais na noite da última terça-feira, dia 17. Na apresentação da última edição da temporada de seu programa no Multishow, chamado Anitta entrou no grupo, o clima esquentou quando a artista foi anunciar a entrada da cantora Lexa. Além da funkeira, Leo Santana e Glória Groove também marcaram presença.

- Vamos apresentar nossa próxima convidada. Ela, cuja carreira nasceu como um projeto de acabar com a minha, mas o que acabou foi a carreira de quem teve esse projeto, declarou em alto e bom som.

Claro que todos os telespectadores e internautas ficaram tentando entender para quem essa indireta tinha sido, e tudo indica que foi para a ex-empresária das funkeiras, Kamilla Fialho. A mesma que travou uma batalha judicial com a poderosa em 2018 e ganhou nove milhões de reais da artista, após um acordo judicial que as duas assinaram no ano passado.

Apesar do comentário, ao que parece, a relação entre as duas parecia ter se resolvido, uma vez que a empresária foi uma das convidadas do aniversário de Anitta em março deste ano.

Apesar da briga entre Anitta e Kamilla. Lexa se tornou grande amiga da musa do pop:

- Nós viramos grandes amigas. A Sapequinha, que acumulou hits nos últimos anos, que está estourada nas paradas de sucesso e minha amiga, Lexa, finalizou Anitta.