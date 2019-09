Vidas em risco

Do Diário do Grande ABC



18/09/2019 | 14:05



Famílias que vivem em submoradias na comunidade Cruzado 2, em Santo André, enfrentaram madrugada de terror, ontem, quando fogo que começou em um barraco se espalhou por outros três e destruiu não apenas as moradias, mas boa parte dos parcos pertences que possuíam. Também não há a menor dúvida de que as chamas deixaram marcas profundas na alma de quem luta com todas as forças para sobreviver às dificuldades impostas a quem está à margem da sociedade e praticamente esquecida pelo poder público.

Como mostra reportagem de hoje neste Diário, as famílias lamentaram as perdas materiais, mas ao mesmo tempo celebraram o fato de a tragédia não ter sido maior porque não houve vítimas. É fato, inclusive porque no horário em que o fogo começou as famílias já dormiam, o que torna mais difícil a movimentação para a fuga, ainda mais para quem tem filhos pequenos a salvar das chamas.

Mas também é fato que algo precisa ser feito urgentemente para cuidar de enorme parcela da população das sete cidades que vive em condições precárias, sob risco iminente de tragédias. Aliás, são construções em áreas de risco, sujeitas às forças da natureza. Às vezes o fogo, que em junho destruiu 20 moradias no núcleo Tamarutaca, também em Santo André. Quando não a chuva, que historicamente deixa rastro de destruição e mortes em enchentes e deslizamentos.

Obviamente não é apenas este o problema que aflige moradores no Grande ABC, pois os há em todas as áreas sob a alçada do poder público, mas é preciso olhar mais humanitário na questão da moradia, ou melhor, das submoradias aonde tentam sobreviver milhares de cidadão. E não estão ali porque gostam ou querem, mas porque não lhes resta alternativa.

E não é de agora que os governantes de plantão sabem de suas obrigações quanto a esse problema. Vale lembrar o que dizia o prefeito de grande cidade da região nos anos 1990: “Temos uma dívida social enorme a pagar, que vem de longe. E não podemos mais esperar”.