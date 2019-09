GTA: San Andreas está disponível de graça para PC; veja como fazer o download

Bianca Bellucci



18/09/2019 | 13:48

A Rockstar Game lançou sua própria plataforma de jogos para PC, chamada de Rockstar Game Launcher. Para comemorar a novidade, a produtora disponibilizou gratuitamente o sucesso Grand Theft Auto: San Andreas. Lançado em 2004, nele, o jogador deve controlar CJ e completar missões, que envolvem muitos tiros e carros.

Para resgatar o game basta fazer o download da plataforma e acessá-la com sua conta do Rockstar Social Club, espécie de rede social em que os jogadores podem interagir e acessar estatísticas. A seguir, o 33Giga mostra o passo a passo para conseguir o jogo. É importante destacar que GTA: San Andreas está disponível por tempo limitado. A duração da oferta não foi revelada.

Como criar uma conta no Rockstar Social Club

1. Abra o Rockstar Social Club e clique em “Criar conta”.

2. O site pedirá alguns dados. São eles: data de aniversário, e-mail, senha, usuário e país. Após fornecer todas as informações, sua conta estará disponível para uso.

Como fazer o download de GTA: San Andreas

1. Acesse o site da Rockstar Game Launcher e clique em “Baixar para Windows”.

2. Após finalizar o download, execute o Rockstar Game Launcher em seu computador e faça a instalação.

3. Assim que a instalação do programa terminar, realize o login com as credenciais do Rockstar Social Club.

4. No menu da lateral esquerda, mude para “Grand Theft Auto: San Andreas”. Depois, dê um toque em “Resgatar Jogo Grátis” – será necessário confirmar a ação três vezes.

5. O GTA: San Andreas estará disponível em sua biblioteca. Selecione o jogo e depois clique em “Instalar Agora” para baixá-lo em seu PC.

6. Pronto! Quando a instalação terminar, você já poderá aproveitar o GTA: San Andreas.

