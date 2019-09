Gloria Pires diz não se preocupar em defender a filha, Cleo, dos ataques na internet: Ela é forte

18/09/2019 | 12:11



Gloria Pires não está preocupada com os ataques que a filha primogênita, Cleo, anda sofrendo nas redes sociais. Em entrevista ao jornal Extra, a atriz veterana afirmou que não precisa sair em defesa de Cleo, pois ela tem lidado bem com a situação.

- Ela sabe se defender, se virar. Ela é forte e está seguindo o coração dela, disse a atriz.

Recentemente, Gloria confessou que foi difícil dormir depois de assistir ao Conversa com Bial com a presença das filhas, Cleo e Antonia Morais. Na atração, as duas abriram o jogo sobre depressão e distúrbios alimentares. Apesar de ter ficado impactada com o desabafo das herdeiras, a matriarca da família Pires diz que está orgulhosa diante da postura que a cantora tem adotado em meio aos ataques:

- Cleo é uma mulher poderosa. Sempre foi, desde pequena, e não seria diferente agora. Ela está no lugar que ela sempre quis, fazendo o que sempre sonhou, sendo do jeito que ela quer ser, que ela é feliz sendo. Isso é maravilhoso.