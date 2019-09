Juliana Paes fala sobre boatos de não se dar bem com Paolla Oliveira nos bastidores de A Dona do Pedaço: - É uma fofoca danada isso

18/09/2019 | 12:10



Juliana Paes e Paolla Oliveira são alguns dos principais nomes da novela A Dona do Pedaço, não tem como negar. A primeira está arrasando como Maria da Paz, protagonista da trama, enquanto que a segunda vem ganhando cada vez mais espaço ao dar vida à Vivi Guedes, uma influenciadora digital para lá de amada. No entanto, surgiram rumores recentemente de que as duas não estavam se dando tão bem assim nos bastidores da trama das nove da Globo.

Para quem não se lembra, quando as duas estiveram no elenco de A Força do Querer e concorreram ao prêmio de Melhores do Ano do Domingão do Faustão - troféu que Paolla levou para casa -, elas chegaram a se estranhar nas redes sociais mandando indiretas uma para a outra. Depois disso, os ânimos pareciam estar mais calmos, mas com o crescimento de Vivi na trama e uma capa de revista que chamava Paolla como A Dona do Pedaço, sendo que é Juliana quem protagoniza o folhetim, teriam feito com que as duas torcessem o nariz uma para a outra. O estopim, no entanto, teria sido o fato de elas não dividirem o camarim nos bastidores da novela, notícia dada recentemente pelo jornal Extra.

Mas como será que anda de fato a relação das duas? Durante evento de moda que aconteceu na última terça-feira, dia 17, Juliana falou sobre o assunto e comentou o tal desentendimento das duas nos bastidores para o TV Fama!:

- É uma fofoca danada isso, vi outro dia. É impressionante como um sucesso avassalador abre brecha para fofoca. Acho divertido por um certo lado. Quando não há sucesso, não há fofoca, e quando há, é sinônimo de um sucesso estrondoso.

E não é só isso. Ela ainda falou sobre como o clima da novela está ótimo:

- A gente está muito feliz nos bastidores, fazendo festinhas, eu encabeço o pedido de doações. A gente organiza desde o DJ até o grupo de pagode, a decoração da festinha. A gente não podia estar mais feliz. Deixa que digam, que falem, a gente está muito feliz, garante.

Já sobre a novela, além de adiantar o que deve acontecer com Josiane, papel de Agatha Moreira, nos próximos capítulos, Juliana falou também se tem torcida para que a personagem de Bruna Hamú, que entrou esses dias na história e pode ser a verdadeira filha de Maria da Paz:

- Eu não sei, eu não tenho uma opinião formada com relação a isso. Por um lado eu acho muito legal que a Maria da Paz tenha a chance de ter uma filha que a ame de verdade, que tenha orgulho da mãe, que olhe para aquela mãe e fale: Puxa, que mãe legal, que mãe bacana, que mãe batalhadora e que se identifique com ela. Por um outro lado eu acho importante que o público perceba que pessoas de boa índole e de bom coração também tenha a má sorte de dar à luz filhos ruins, de má índole, de mau-caráter. Porque às vezes a gente fala: Puxa, fulano não presta. Mas nem sempre é culpa dos pais.

Quer saber se ela tem torcida para o par amoroso de Maria da Paz? Pois a atriz também falou sobre isso, entregando se prefere que a boleira fique com Régis, papel de Reynaldo Gianecchini, ou com Amadeu, a quem Marcos Palmeira dá vida:

- Eu conto com a torcida de vocês, tá gente? Mandem as opiniões para o Walcyr [Carrasco, autor da novela]. Porque esse é o tipo de coisa que já me deixa feliz de só ter esse burburinho, porque isso prova que as pessoas torcem que no final a Maria da Paz tenha um amor. Então não me botem em maus lençóis, não.

E você, para quem está torcendo?