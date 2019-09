Palmeiras muda preparação de Ramires e prevê retorno do jogador em até dois meses

18/09/2019 | 12:02



O meia Ramires, do Palmeiras, pode ficar pelo menos mais dois meses afastados dos treinamentos. O clube revelou nesta quarta-feira que optou por realizar um processo mais longo e cuidadoso da lesão sofrida pelo jogador na coxa direita ainda quando atuava pelo Jiangsu Suning, da China. Por isso, o atleta continuará afastado do elenco e cumprirá uma rotina específica de atividades.

Segundo o departamento médico do Palmeiras, Ramires sentiu a lesão no músculo adutor e foi recuperado na China com um tratamento raramente utilizado no Brasil e que acabou por causar uma fibrose na região. O clube alviverde avalia ser uma situação de fácil resolução, porém considera melhor não expor o jogador a uma sequência de partidas e só liberá-lo depois de tudo estar resolvido.

O atleta só atuou três vezes pelo clube desde a chegada, em julho, justamente por sentir novas dores no local depois de ter jogado. A estimativa do Palmeiras é que de 8 a 12 semanas de trabalho individualizado sejam capazes de recuperar Ramires totalmente. Os médicos se respaldam nos exames médicos realizados na chegada do jogador, em que não foram revelados problemas crônicos.

Ramires assinou com o clube contrato por quatro temporadas e só jogou uma vez sob o comando do técnico Mano Menezes. Foi na partida contra o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Apesar da espera pela recuperação, o Palmeiras não descarta conseguir escalar o jogador novamente ainda neste ano, antes do final do Campeonato Brasileiro.