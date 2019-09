Duplas brasileiras avançam para a segunda fase no Pré-Olímpico de Vôlei de Praia

18/09/2019 | 11:35



O vôlei de praia do Brasil começou bem o Pré-Olímpico que acontece nesta semana na cidade de Haiyang, na China. Na primeira fase da competição, nesta quarta-feira, André/George e Ângela/Carol Horta, as duas duplas do País na disputa, entraram em ação e conseguiram se classificar para a segunda fase. Foram quatro partidas com duas vitórias nesta primeira etapa do evento.

No torneio feminino, as representantes brasileiras ficaram em segundo lugar no Grupo B. No primeiro jogo da chave, elas venceram as japonesas Ishii e Murakami por 2 sets a 1 (21/16, 18/21 e 15/7). Na partida seguinte, Ângela e Carol Horta foram superadas pelas italianas Menegatti e Orsi-Toth por 2 a 0 (21/19 e 21/16).

Agora, na próxima fase, elas estão no Grupo G ao lado de Liliana/Elsa (Espanha) e Ittlinger/Laboureur (Alemanha). Nesta altura da competição, as três duplas jogam entre si e as duas melhores seguem à fase seguinte.

Entre os homens, André e George começaram a competição sofrendo revés para Nicolai e Lupo, da Itália, por 2 sets a 0 (21/17 e 21/15). Na rodada seguinte, os brasileiros levaram a melhor sobre P. Gao e Y. Li (China) por 2 a 0 (21/16 e 21/18) e avançaram em terceiro no Grupo A.

"Conseguimos o nosso primeiro objetivo que era passar para a segunda fase, apesar da derrota no primeiro jogo. Acabamos errando mais contra o time da Itália, mas conseguimos corrigir alguns detalhes para o duelo contra a dupla da casa e saímos com vitória. Agora é uma nova fase da competição, será algo diferente do que estamos acostumados. Jogam todos contra todos, então temos que entrar concentrados ainda mais", comentou André.

Na segunda fase do Pré-Olímpico, André e George estão no Grupo G com os russos Semenov e Leshukov e a dupla austríaca formada por Rob Seidl e Waller. Os dois melhores do grupo avançam.

Pelo regulamento, serão duas vagas olímpicas por gênero e participam 16 duplas - 15 dos países mais bem classificados no ranking mundial em 15 de julho de 2019, mais um representante do país sede do Pré-Olímpico (China). Esse Pré-Olímpico em Haiyang não tem premiação em dinheiro e nem dá pontos no ranking mundial.