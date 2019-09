Banco Votorantim inicia estudos para IPO

18/09/2019 | 11:20



O Banco Votorantim começou os trabalhos preparatórios para sua oferta de ações (IPO) , mas não estão definidos formato, data, tampouco escolhidos os bancos que conduzirão o processo ou a bolsa para a listagem, disse o novo presidente da instituição, Gabriel Ferreira, em conversa com jornalistas em São Paulo. "De fato, chegou a hora de preparar o banco para a listagem em bolsa, conforme mandato que recebi dos acionistas", observou.

Ferreira afirmou, no entanto, que não há desejo de saída de nenhum dos dois sócios, ou seja, o Banco do Brasil e a família Ermírio de Moraes. "Os sócios entendem ser este um passo importante no caminho de modernização que o banco está trilhando."

Ele reiterou que os sócios acreditam que a instituição ainda tem potencial de valorização, uma vez que está em fase de transformações, com uma estratégia de explorar a tecnologia e as parcerias com startups para oferecer serviços e produtos de modo mais abrangente para seus clientes.

Ferreira destacou que, provavelmente, a oferta será feita com uma fatia minoritária inicialmente. Quanto ao segmento de listagem, disse que o banco deve optar pelo Novo Mercado da B3.