Em estreia de A Fazenda 11, peões começam primeiro dia com diversos desentendimentos

18/09/2019 | 11:11



Aconteceu na noite da última terça-feira, dia 17, a estreia de A Fazenda 11, reality show da Record TV que reúne diversas celebridades para uma temporada cheia de provas, desafios e muitas polêmicas. Os peões, que foram anunciados apenas no momento em que o programa começou, já se enturmaram e, ao poucos, foram criando afinidade. No entanto, nem todo mundo estava tão afim de fazer amizades e o fogo no feno já começou a pegar...

Tudo começou depois de Guilherme Leão, que ficou conhecido como segurança gato do metrô, ter insinuado que Tati Dias, ex-participante de De Férias com o Ex Brasil, é uma quebra good vibes. A loira, é claro, não quis levar o desaforo para casa e declarou.

- Nunca vou esquecer que você me chamou de Bad Vibes.

Como resposta, Guilherme explicou seu pensamento, afirmando que Tati é uma ferramente essencial no jogo, mas que cortou um clima bom que alguns participantes estavam tendo enquanto brincavam de acender uma fogueira.

Mesmo assim, Tati não aceitou muito bem os motivos do peão e, durante conversa com Drika Marinho e Hariany, declarou:

- Eu to remoendo, só que não foi na maldade.

Mas, não foi só com o modelo que Tati arrumou confusão! Em poucos minutos de confinamento, a loira insinuou que a Andréa Nóbrega não precisava tanto do prêmio quanto os outros participantes porque ela já era rainha. Sem papas na língua, a peoa rebateu a fala:

- Eu estou aqui para ganhar, senão eu nem estaria aqui. Eu não sou rainha!

Tati tentou argumentar dizendo:

- Eu só disse isso porque te admiro, é só porque te acho com cara de rainha.

E a ex de Carlos Alberto encerrou o papo irritada:

- Não! Eu não sou, não me chama de rainha!,

Tenso!

Quem também chamou a atenção na estreia do reality foi Drika Marinho, ex-participante de Power Couple, que cometeu uma gafe ao vivo. Junto dos confinados, a peoa foi conversar Marcos Mion mas, acidentalmente, o chamou de Gugu Liberato. A cena, é claro, rendeu boas risadas, afinal, foi só uma confusão entre os apresentadores da Record TV.

Outro momento de Drika que vale a pena ser comentado foi durante a madrugada desta quarta-feira, dia 18. Ela, que está na equipe Lua, terá que dormir por sete dias na baia e declarou que irá passar a semana acordada pois tem medo de escuro.

- Eu tenho muito pesadelo, até fiz tratamento uma vez. Eu tenho muito medo do escuro, esses bichos e não quero ficar lá porque se acontecer alguma coisa eu vou berrar a galera vai ficar p**a comigo. Então eu não vou dormir, disparou.