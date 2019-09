Anitta diz que odeia boy grudento e jornal entrega ficada da cantora com bailarina que fazia sexo a três com ela e Pedro Scooby

18/09/2019 | 11:11



Anitta causou bastante quando revelou que gostava de fazer sexo a três com Pedro Scooby, mas a novidade agora é que a cantora continua se relacionando com as mulheres que apimentaram a relação dela com o surfista. De acordo com o jornal Extra, a diva foi flagrada aos beijos com uma de suas dançarinas em uma boate no Rio de Janeiro, a mesma onde ela encontrou o ex-namorado no último domingo, dia 15. A moça se chama Ohana Lefundes e trabalha com Anitta desde 2017. Ela já teria ficado com com a artista pop algumas vezes e até mesmo antes do namoro com o pai dos filhos de Luana Piovani.

Ohana e Anitta foram vistas dançando bem juntinhas e em em clima sensual durante um show recentemente. Segundo o jornal, a bailarina curte ficar tanto com homens quanto com mulheres.

- Ohana era sempre chamada para esses encontros com Anitta e Pedro Scooby. Era quase um triângulo. Ela e Anitta já ficam há algum tempo e antes mesmo de a cantora namorar. As duas se pegam e todo mundo sabe, contou informante ao veículo.

Anitta Entrou no Grupo

A cantora também deu o que falar no programa que ela comanda no Multishow, o Anitta Entrou no Grupo. Para o episódio final, que foi ao ar na última terça-feira, dia 17, a musa recebeu Leé Santana e Lexa, que foi chamada ao palco de um jeito bastante irônico.

- Ela, cuja carreira nasceu como um projeto de acabar com a minha, mas o que acabou foi a carreira de quem teve esse projeto e nós viramos grandes amigas!, disparou para a surpresa do telespectador. Nas redes sociais, muita gente entendeu que a fala da Anitta era uma indireta para sua ex-empresária, Kamila Fialho, que também empresariou Lexa no início da carreira.

Durante a atração, os três artistas cantaram músicas um dos outros e bateram um papo. No meio da conversa, as pessoas ficaram chocadas com as atividades sexuais de Anitta, mas a cantora não se acanhou e logo rebateu:

- Vocês acham que eu canto essas putarias todas e só canto, não faço né?

No programa, Anitta também comentou que odeia boy chiclete e já chega na voadora quando encontra alguém que seja grudento.

Porém, é durante a live simultânea ao programa que muitos bafões acontecem. Nessa edição David Brazil recebeu Nicole Bahls, Glória Groove, Mateus Carrilho e Gretchen! Entre tantas presenças ilustres, a dona do programa ficou com um receio. Anitta revelou que estava morrendo de medo de seu pai, conhecido como Painitto, dar em cima da dona do hit Conga, Conga, Conga.

Mas quando ela disse isso já era tarde! Gretchen revelou que Painitto já tinha falado várias coisas para ela e ainda durante a live, ele deu em cima da mãe de Thammy para mostrar para o público como se paquera alguém. Ao fim do programa, a rainha do rebolado ainda foi convidada para ir à uma festa na casa de Anitta, caiu no rebolado com a funkeira e ainda contou no Stories de David Brazil:

- Eu estava morrendo de vontade de vir na casa da Anitta, mas nunca dava certo!