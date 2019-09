Rock in Rio: game dá recompensas para participantes do festival

Bianca Bellucci



A Filtr, plataforma de entretenimento da Sony Music Brasil, é uma das parceiras desta edição do Rock in Rio. A empresa foi responsável pela curadoria do Palco Supernova e também está dando recompensas para quem vai curtir o festival. Tudo o que você precisa fazer para ganhar os prêmios é participar do jogo online Filtr Game.

Quem quiser entrar na brincadeira, basta clicar nesse link e dar um toque no botão “Jogar agora”. Conecte-se via Spotify e você já estará dentro do Filtr Game. A plataforma funciona a base das moedas Filtr Coins. É necessário acumulá-las para trocar pelos prêmios.

Para ganhar Filtr Coins existem duas formas: participando de desafios diários e ouvindo as músicas da playlist Momento Filtr. Vale ressaltar que cada ação contabiliza um número diferente de pontos.

As moedas podem ser trocadas por meio da Filtr Store. São mais de 50 prêmios, que vão desde um voucher de refrigerante até transfer para o Rock in Rio e CDs de artistas que vão tocar no festival. As recompensas mais baratas podem ser adquiridas por 2.800 pontos. O catálogo é atualizado periodicamente.

O Rock in Rio ocorre em duas partes, de 27 a 29 de setembro e de 3 a 6 de outubro, no Rio de Janeiro (RJ). Entre os headliners estão Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Drake e Pink.

