Hebert Sousa derrota italiano e garante medalha no Mundial de Boxe na Rússia

18/09/2019 | 08:54



O peso médio (até 75 quilos) Hebert Sousa está na semifinal do Mundial de Boxe Amador, na Rússia. O brasileiro venceu nesta quarta-feira o italiano Salvatore Cavallaro por 4 a 1 na decisão dos jurados: 30 a 27 (duas vezes), 29 a 28 (duas vezes), contra um 27 a 30.

Com isso, Hebert Souza garantiu, ao menos, a medalha de bronze - não há a disputa pelo terceiro lugar no boxe. Ele volta a lutar nesta sexta-feira diante do russo Gleb Bakshi, que eliminou o favorito cubano Arlen Lopez.

Já o meio-médio-ligeiro Wanderson de Oliveira perdeu para o indiano Manish Kaushik, por pontos, em decisão unânime dos jurados (5 a 0): 30 a 27 (quatro vezes) e 29 a 28.

O Brasil está sendo representado por sete boxeadores na competição disputada na cidade de Ecaterimburgo. O torneio, que reuniu 365 atletas, de 78 países, vai até este domingo.