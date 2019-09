Conheça o novo Four Seasons Resort Los Cabos at Costa Palmas, no México

Redação



Com um proposta de hospedagem única, o novo Four Seasons Resort Los Cabos at Costa Palmas, no México, já está aceitando reservas para estadas a partir de 1° de novembro de 2019. O hotel, que tem como vista as montanhas de Sierra de la Laguna, no East Cape da península da Baja Califórnia, ocupa uma propriedade de 405 hectares. Ele foi construído junto a uma faixa de areia banhada pelo Golfo da Califórnia, ou Mar de Cortez.

Four Seasons Resort Los Cabos at Costa Palmas

Ideal para hóspedes de todas as idades que procuram lazer junto à natureza e serviço impecável, a hospedagem revela uma nova abordagem de design e luxo à beira-mar.

A extensa área do novo Four Seasons oferecerá cinco opções de restaurantes abastecidos em parte por uma fazenda orgânica cultivada pelo próprio resort. Também há spa e centro de bem-estar com 10 salas de tratamento, quatro piscinas, campo de golfe, complexo esportivo com quadras de tênis, vôlei e basquete, além de academia e espaço dedicado a crianças e adolescentes.

O resort é o primeiro Four Seasons a contar com uma marina privativa, fazendo com que passeios em veleiros ao pôr do sol e expedições de pesca esportiva sejam facilmente acessíveis.

Acomodações

Os 141 quartos do complexo, incluindo 23 suítes têm vista para o mar e varandas privativas O paisagismo feito com plantas nativas, os materiais usados na decoração – metal, madeira, vidro, gesso e pedra – e as obras de arte de artistas locais criam um ambiente luxuoso, moderno e aconchegante.

Os banheiros também têm vista para o mar e exibem enormes banheiras de hidromassagem. Os quartos e suítes do primeiro andar estão equipados com chuveiros ao ar livre e piscinas privativas.

Gastronomia de primeira

A estrela da gastronomia do local é o primeiro Estiatorio Milos da América Latina. Com unidades em Montreal, Nova York, Atenas, Las Vegas, Miami e Londres, o restaurante do aclamado chef grego Costas Spiliadis vai oferecer seu clássico menu de frutos do mar com inspiração mediterrânea e também englobar ingredientes típicos da região.

Cada uma das opções gastronômicas do resort proporciona uma viagem às diferentes partes do México. Entre elas está a Casa de Brasa, uma brasserie inspirada na Baja Califórnia, e a El Puesto, para ceviches, tiraditos e crudos. O The Cove, um bar ao ar livre, servirá grelhados, e o Ginger’s, um café eclético, funcionará durante o dia.

Uma vasta coleção de tequilas e mezcais figuram no menu de bebidas, bem como uma impressionante lista de vinhos gregos, franceses e regionais.

