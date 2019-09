Cleo é comparada a Michael Jackson em foto e rebate internautas

18/09/2019 | 08:10



Cleo decidiu compartilhar com os seguidores no Instagram o resultado de um novo ensaio fotográfico. Na última terça-feira, dia 17, ela compartilhou uma série de fotos e fez com que alguns internautas a comparassem com ninguém menos que Michael Jackson.

Só eu achei parecia com o Michael Jackson?, questionou uma seguidora.

Em resposta, Cleo mostrou que levou o comentário na esportiva:

Não! Eu também achei, escreveu.

Logo depois, um outro seguidor brincou: Michaela Jackson. E ela rebateu: Exato! Hahaha te falei, pow!

Depois de tantas comparações, a atriz atualizou a legenda da publicação e falou sobre a semelhança com o rei do pop:

Desculpa gente, esse olhar é meu ascendente em peixes, eu nem gosto, mas não tem o q fazer. E.... Tô gêmea do Michael Jackson com o Fabio Jr. nessa foto, disse, se referindo ao pai.