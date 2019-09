Netanyahu não obtém maioria para formar governo, indica apuração

18/09/2019 | 02:21



O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, não vai conseguir obter maioria no Parlamento do país, indicam resultados parciais da apuração das eleições realizadas na terça-feira, 17. Com isso, o premiê deverá iniciar um período de negociações para tentar formar uma coalizão.

Os primeiros resultados mostram que o partido de Netanyahu, o conservador Likud, obteve 32 cadeiras no Parlamento, mesmo número do partido Azul e Branco, do centrista Benny Gantz. As alianças "naturais" do premiê, com partidos religiosos e ultranacionalistas, somam apenas 56 dos 120 assentos no Legislativo.

No início da manhã desta quarta-feira, 18, Netanyahu disse, em encontro com apoiadores, que vai tentar formar um novo governo. "Nos próximos dias vamos realizar negociações para montar um forte governo sionista, para prevenir a formação de um perigoso governo antissionista", disse o premiê, que há dez anos comanda o país.

Gantz anunciou que também tentará formar uma coalizão para governar Israel. "Vamos trabalhar para formar um amplo governo de unidade, que vai expressar o desejo das pessoas", disse o candidato, na manhã desta quarta.

O resultdo final do pleito deverá ser divulgado ainda nesta quarta.