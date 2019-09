17/09/2019 | 21:08



As exportações do Japão registraram queda de 8,2% em agosto, na comparação com igual mês do ano passado, de acordo com dados oficiais. Analistas previam recuo menor, de 2,3%. As importações, por sua vez, tiveram recuo anual de 12,0% em agosto.

O déficit comercial japonês ficou em 136,3 bilhões de ienes em agosto, ante expectativa de 346,3 bilhões de ienes.

As exportações japonesas para a China recuaram 12,1% em agosto, na comparação anual. As vendas aos Estados Unidos, por sua vez, caíram 4,4%, enquanto aquelas para a Europa tiveram baixa de 1,3%. Fonte: Dow Jones Newswires.