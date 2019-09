Do Dgabc.com.br



17/09/2019 | 21:08



A quarta-feira ainda será um dia de tempo bastante quente e seco no Grande ABC.O dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperaturas máximas que podem ultrapassar a máxima dos 34°C novamente. A umidade relativa do seguirá baixa, abaixo dos 30%, por isso é importante a hidratação e evitar de fazer exercícios físicos das 10h às 16h. Existem chances muito pequenas de pancadas de chuva no final da tarde, mas caso ocorram serão isoladas e de rápida

duração.