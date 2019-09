Siemens muda de sede em São Caetano

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



18/09/2019 | 07:03



Presente em São Caetano desde a década de 1980, a Siemens Digital Industries Software, uma das líderes mundiais em soluções de digitalização para o mercado, acaba de se mudar para outro endereço na mesma cidade. A companhia transferiu a operação, composta por 200 funcionários, de endereço na Rua Alegre, no bairro Santa Paula, para a Rua Niterói, no Centro.

“No mundo de hoje, a proximidade com o cliente pode ser realizada virtualmente, contudo, estar presente em São Caetano é importante para nós, pois o acesso aos principais aeroportos e estradas é relativamente fácil e com pouco fluxo de trânsito. Mudamos a nossa sede de localização para deixá-la mais moderna e colaborativa, de forma que gerasse mais interações entre as áreas”, explicou Allyson Faria, diretor de marketing América Latina da Siemens Digital Industries Software.

Além da modernidade do novo escritório, o prédio escolhido possui inclusive certificação verde, pontuou o executivo.

EMPREGO

Segundo Faria, a escolha da nova sede também tem o objetivo de atrair talentos, ou seja, gerar futuras contratações. “Estamos crescendo todos os anos, independentemente da situação econômica do Brasil. Em 2018, por exemplo, a ordem foi de 20% e contratamos 54 pessoas”, contou ele. “São nos momentos de dificuldade que as empresas mais precisam investir em inovação e ser digital já não é mais uma promessa e sim uma necessidade. A Siemens Digital Industries Software vem representando um importante papel na digitalização da indústria brasileira e, naturalmente, devemos crescer e continuar investindo no País.”