Polícia divulga retrato falado de suspeito pela morte da motorista de aplicativo em Diadema

17/09/2019 | 20:24



A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira (17) o retrato falado suspeito pela morte da motorista de aplicativo Adriana Márcia de Almeida, 46 anos, no último domingo (15), enquanto trabalhava no Jardim Casa Grande, em Diadema.

A expectativa da polícia é que com a divulgação da imagem o homem seja identificado e preso. O retrato falado foi feito com base no depoimento de testemunhas. Ele teria cerca de 20 a 25 anos, cor parda, 1,70 metros de altura, cabelos curtos e cavanhaque.

Crime aconteceu por volta das 23h. Adriana foi atingida no pescoço quando buscava duas passageiras que solicitaram a corrida em um baile funk. Enquanto as duas mulheres entravam no carro, o criminoso teria abordado a vítima, que acelerou o carro na tentativa de fugir e foi atingida. Pouco antes, no mesmo endereço, outro motorista de aplicativo já tinha sido assaltado.

O caso está sendo investigado no 2º DP (Casa Grande) de Diadema.