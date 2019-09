Após treino em Curitiba e atraso em aeroporto, Athletico cancela ida ao Beira-Rio

17/09/2019 | 20:12



Depois abrir o dia com um treinamento no CT do Caju, em Curitiba, e viajar à tarde rumo a Porto Alegre, o time do Athletico-PR teve problemas para desembarcar na capital gaúcha no aeroporto Salgado Filho, onde as operações de pista foram paralisadas por algum tempo por causa do risco da queda de raios naquele momento.

O clube informou que o avião que trouxe a delegação da equipe até o local pousou por volta das 17 horas, mas o tempo ruim atrasou o desembarque e, com isso, a direção do time acabou optando por cancelar a sua ida ao Beira-Rio, onde nesta quarta-feira a equipe paranaense enfrentará o Internacional, às 21h30, no confronto de volta da final da Copa do Brasil.

A programação inicial do time comandado previa um trabalho de reconhecimento do gramado do estádio por parte dos jogadores e uma entrevista coletiva no local. Apesar do cancelamento de sua participação nestas atividades, o técnico Tiago Nunes não tem muito o que esconder em Porto Alegre e deve confirmar a mesma formação titular que começou o jogo de ida da final, na semana passada, em Curitiba.

Se isso ocorrer, o Athletico irá a campo com Santos; Khellven, Bambu, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben.

Por ter vencido o duelo de ida por 1 a 0, a equipe atleticana terá a vantagem de poder jogar por um empate para ficar com o título da Copa do Brasil, inédito na história do clube, que foi vice-campeão em 2013, quando foi batido pelo Flamengo na decisão.