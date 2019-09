17/09/2019 | 19:10



Nicolas Cage apareceu quase irreconhecível no lançamento do filme policial Correndo com o Diabo. No evento, o ator exibiu sua longa e volumosa barba, que aderiu para interpretar um cientista responsável pela produção de drogas no longa.

Outra coisa que também chamou muita atenção foi o chapéu de cowboy, acompanhado da jaqueta jeans com pelinhos e uma camiseta despojada do grupo The Doors - um estilo mais informal.

O filme de Cage foi dirigido pelo cineasta Jason Cabell e ainda não tem data de lançamento aqui no Brasil.