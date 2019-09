Retratos a serem identificados

Ademir Medici



“No próximo dia 29 de setembro, o CTBC Clube cederá a posse de sua sede à Telefônica-Vivo."

Da triste notícia de ontem aqui em Memória.

A CTBC partiu. Despede-se agora o clube. O jornalista Ivan Lima reuniu imagens mais ou menos datadas. Elas necessitam, porém, de um trabalho a mais, a identificação desta gente que um dia fez esporte no clube que vive seus dias derradeiros na Alameda São Caetano, em Santo André.

Saudades da velha casa

Texto: Ivan Lima

A partir dos anos 1990, o CTBC Clube vive dois processos diversos: a concretização do sonho da sede própria, fruto do esforço de vários dirigentes e associados, e a redução das atividades com funcionários. Esta última fortemente influenciada pelo aumento da idade média do quadro associativo e pela privatização, de 1998.

A chegada de um novo gestor originou várias mudanças, inclusive o deslocamento de grande parte dos empregados lotados no Grande ABC para a Capital.

O CTBC Clube seguiu em atividade, então, com a estratégia de abrir as portas para a comunidade do Grande ABC. Suas dependências passaram a ser frequentadas, não só por ex-funcionários e suas famílias, bem como por moradores da região e trabalhadores das empreiteiras de telecomunicações.

A frequência se renovou, o perfil do clube mudou e se adaptou aos novos tempos. Assim foi possível garantir sua sobrevivência e, historicamente mais relevante para seu quadro associativo, manter um local de convivência e confraternização de ex-empregados até 2019, ainda orgulhosos e saudosos da antiga casa de trabalho.

