Noiva de Lucas Lucco invade palco e os dois trocam beijos durante show em Goiânia

17/09/2019 | 18:10



Lucas Lucco lotou o Madalena Gastrobar, em Goiânia, na noite da última segunda-feira, dia 16. Foram cerca de 500 pessoas no espaço para prestigiar a estreia do De Bar em Bar.

O De Bar em Bar rodará por diversos bares Brasil afora, sempre carregando consigo músicas inéditas para o público, além de enaltecer a cultura regional e as histórias dos povos pelo Brasil.

A noiva de Lucco, Lorena Carvalho, chegou a invadir o palco durante o show e os dois trocaram um beijo apaixonado no evento.

Na última noite, o cantor apresentou as músicas Ex pegador, Rolo coisa e tal, Desnecessário, Sumiu do mapa, Boquinha de cerveja e Disney, todas inéditas.

- [Estou] muito feliz em poder compartilhar este novo projeto com vocês. De Bar em Bar vai reunir as pessoas em um clima descontraído, alegre e vai atingir corações. Estou trabalhando muito nele e espero que todos curtam bastante, contou Lucco.