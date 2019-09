Nany People apresenta seu ‘jeito sincero’ amanhã em Santo André

Miriam Gimenes

18/09/2019



Dona de uma risada irreverente e um jeito ‘sincerão’ de ser, a humorista Nany People estará amanhã, a partir das 21h30, no palco do Hillarius Comedy (Avenida Dom Pedro II, 1.051), em Santo André, para apresentar o espetáculo Tsunany.

Neste show, a também atriz promete contar de maneira divertida os diversos ‘malsucedidos hábitos’ da vida moderna, como a cirurgia plástica sem limites, os exercícios físicos em excesso, as práticas alimentares desregradas, o uso indiscriminado e, muitas vezes, indevido de celulares, além dos hábitos sobre os relacionamentos sociais, afetivos e sexuais.

Na sexta, quem vai à casa de shows são os humoristas Ed Gama, Igor Guimarães e Victor Ahmar; no sábado, o trio Humberto Rosso, Edson Junior e Gustavo Pompiani, que promove uma noite de comédia e música com a apresentação O Motivo de Van Gogh; e, no domingo, os humoristas Rafael Aragão, Nil Agra e Osvaldo Barros (só este último será 18h30, os demais, às 21h30).

Os ingressos custam R$ 35 e podem ser comprados no site www.hillarius.com.br. Mais informações em 4427-4442.