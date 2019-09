Inter de Milão empata no final e evita vexame na estreia da Liga dos Campeões

17/09/2019 | 16:26



A Inter de Milão sofreu bastante logo em sua estreia pela Liga dos Campeões da Europa e apenas ficou no empate por 1 a 1 contra o Slavia Praga, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pelo Grupo F. O time italiano evitou um vexame maior ao conseguir o gol da igualdade aos 47 minutos do segundo tempo com Nicolo Barella, depois de muito pressionar os rivais checos, que havia aberto o placar com Olayinka logo após a volta do intervalo.

No primeiro tempo, quando se esperava uma grande pressão da Inter de Milão, o que se viu foi um duelo equilibrado, com posse de bola igual para os dois times. Os italianos, porém, tiveram mais oportunidades e se aproximaram mais da meta adversária. O centroavante belga Romelu Lukaku teve uma primeira etapa apagada, apesar de ser bem procurado. O argentino Lautaro Martínez foi o mais perigoso e quase marcou em jogada individual.

O Slavia Praga tinha dificuldade na criação, principalmente no meio de campo. A equipe do técnico italiano Antonio Conte, por sua vez, diminuiu o ritmo a partir dos 25 minutos e contou com a bola parada como uma de suas armas. D'Ambrosio ficou perto de marcar, de cabeça, mas o goleiro Kolar fez grande defesa.

Logo depois do intervalo, o Slavia Praga surpreendeu e abriu o placar, aumentando a pressão em cima da Inter de Milão. Após grande defesa de Handanovic, Olayinka encheu o pé para pegar o rebote. Após o gol, os italianos foram com tudo atrás do empate, mas sofreram com o nervosismo na hora das conclusões.

Antonio Conte tentou melhorar o meio de campo com as entradas de Barella e Politano e, apesar dos problemas no setor ofensivo, conseguiu o empate já nos acréscimos. Stefano Sensi bateu falta da entrada da área e a bola estourou no travessão. Só que ela subiu e quem pegou o rebote, de primeira, foi Barella, em um chute de direita que entrou no canto direito de Kolar.

Na segunda rodada da chave, marcada para o dia 2 de outubro, uma quarta-feira, a Inter de Milão terá o desafio de encarar o Barcelona, no estádio Camp Nou, em Barcelona. O Slavia Praga jogará em casa contra o Borussia Dortmund.

EMPATE NA FRANÇA - O mesmo placar de 1 a 1 aconteceu na partida entre Lyon e Zenit St.Petersburg, no estádio Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, na França, pelo Grupo G. Sardar Azmoun abriu o placar para os russos, aos 41 minutos do primeiro tempo, e o atacante holandês Memphis Depay, aos cinco da segunda etapa, em cobrança de pênalti, igualou para o time comandado pelo técnico brasileiro Sylvinho.