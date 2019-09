Calçadão da Oliveira Lima recebe ponto especial para descarte de lixo eletrônico

Do Dgabc.com.br



17/09/2019 | 16:24



Ao longo desta semana, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) realiza mais uma edição da Semana dos Resíduos Eletroeletrônicos. Desta vez, o ponto de coleta especial está instalado no Calçadão da Oliveira Lima, próximo à rua Monte Casseros, no conhecido Largo do Quitandinha. A iniciativa da autarquia permanece até sexta-feira (20) no local.



A equipe do Semasa já recebeu equipamentos como uma CPU, ventilador, cabos, microondas e uma máquina de escrever. Esta já é a segunda edição da ação neste ano, que tem como objetivo evitar o descarte incorreto de equipamentos eletrônicos, também conhecidos como e-lixo, que estejam quebrados ou sem utilidade, reduzindo assim a poluição do meio ambiente. A 1ª Semana aconteceu em junho e o Semasa recebeu mais de 600 equipamentos descartados pela população.



O descarte incorreto do e-lixo pode causar danos ao meio ambiente e à saúde humana, já que estes equipamentos contêm em sua composição materiais pesados e tóxicos, como chumbo, mercúrio e arsênio.



"Nós queremos chamar a atenção das pessoas que passam por aqui pela Oliveira Lima para a questão do lixo eletrônico, que tem uma grande capacidade para poluir nosso lençol freático, fazendo com que as pessoas se contaminem. Por isso é importante descartar este material de forma adequada", afirmou o superintendente do Semasa, Almir Cicote.



Todo material recolhido nestes cinco dias será doado ao Projeto Lapidar, uma entidade social de Santo André que atua com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A organização dá o destino correto aos equipamentos.



O que pode ser descartado – É possível descartar equipamentos de informática, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, cabos, monitores, celulares, secadores de cabelo, vídeo-cassete entre outros. Confira a lista completa em http://bit.ly/SemanaREE.



Por conta da limitação de espaço, não serão recolhidos durante a ação especial os eletrodomésticos da chamada linha branca, como geladeiras, fogões e máquinas de lavar, por exemplo, mas este tipo de equipamento pode ser levado a qualquer Estação de Coleta do Semasa, de onde é encaminhado para a reciclagem.



Vale lembrar que pilhas, baterias, lâmpadas, CDs e DVDs, fitas VHS, toners e cartuchos de impressora também não são aceitos.

Serviço

2ª Semana dos Resíduos Eletroeletrônicos

Quando: De 16 a 20/9/19

Onde: Rua Coronel Oliveira Lima X rua Monte Casseros (Largo do Quitandinha) - Centro

Horário: das 10h às 17h