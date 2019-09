Mais atenção às mulheres

Do Diário do Grande ABC



17/09/2019 | 14:56



O registro do nono feminicídio em nove meses, agora em São Bernardo, torna mais simples a tarefa de chegar à triste média deste grave crime no Grande ABC. A cada mês, uma vítima perde a vida na região pelo simples fato de ser mulher. O quadro local reproduz o que acontece na esfera nacional, onde, segundo o Atlas da Violência 2019, publicado em junho, o Brasil anotou 13 ocorrências a cada dia! Treze por dia! O assassínio motivado por gênero denuncia o atraso da sociedade no respeito aos mais elementares direitos humanos, além de evidenciar a falta de políticas públicas destinadas a eliminar os efeitos nefastos do machismo na vida em comunidade.

Proteger a vida é tarefa difusa. Embora a Constituição da República determine que a proteção à integridade física do cidadão deva ser garantida pelo Estado, cabe a todas as esferas de governo zelar pelo bem-estar da comunidade. O que não significa isentar o governo paulista da assustadora epidemia em que se transformou o feminicídio no Grande ABC.

Delegacias de Defesa da Mulher precisam funcionar na realidade tão bem quanto nas propagandas do governador João Doria (PSDB). Nenhuma delas, por exemplo, funciona 24 horas na região. É preciso lembrar que não existe hora marcada para a misoginia se manifestar? Os agressores, senhores administradores, não esperam o dia raiar para serem covardes.

A morte de Rosana Silvestre, estrangulada pelo marido aos 38 anos, não pode ter sido em vão. Assim como as de Paula Patrícia de Melo, Laidys Sosa Ulloa Gonçalves, Nayara Justino Lima, Eleide Rodrigues de Oliveira, Engel Sofia Pironato, Elisângela Silva, Viviane Miranda Maurício e Marcela dos Santos Melo. Esforçar-se para pôr fim ao machismo abjeto traduzido no assassinato de mulheres é um dever da sociedade à memória de todas as vítimas. O dever é de todos – como, aliás, muito bem demonstraram os vereadores diademenses Audair Leonel e Pretinho do Água Santa, que apresentaram projeto de lei para reservar 5% das vagas nas frentes de trabalho a vítimas de violência doméstica. À luta!