Sobe para 14 o número de mortos após o incêndio no Hospital Badim

17/09/2019 | 13:14



Subiu para 14 o número de mortos após o incêndio que atingiu o Hospital Badim, na zona norte do Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 12. Duas pacientes que estavam internadas em outros hospitais morreram entre a noite de segunda-feira, 16, e a manhã desta terça, 17.

"É com profunda consternação que informamos que duas pacientes transferidas do Hospital Badim para os Hospitais Samaritano e Israelita Albert Sabin faleceram entre a noite de ontem (16/09) e a manhã de hoje (17/09). As pacientes tinham 87 e 98 anos", diz nota divulgada pelo Hospital Badim. "Ressaltamos que todos os esforços e dedicação das equipes médicas envolvidas foram empenhados para a recuperação das pacientes, assim como tem sido feito diariamente no atendimento prestado."

Ainda segundo a assessoria, 50 pacientes que já estavam sendo atendidos no Badim seguem internados.

Outras nove pessoas, entre funcionários do hospital ou familiares que estavam no local no dia do incêndio, também permanecem internadas.